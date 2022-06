Medvedev si augura la scomparsa dell'occidente e noi dovremmo fidarci del dialogo turco-russo sul grano

Dmitri Medvedev dice chiaro che odia l’occidente e gli occidentali e che vuole vederli sparire, lui che a lungo è stato considerato un possibile argine in Russia al putinismo. Medvedev dice chiaro l’obiettivo ultimo dell’invasione in Ucraina – la scomparsa dell’occidente – così come lo stesso Putin dichiarò alla vigilia dell’invasione la sua volontà di annichilire l’Ucraina e l’ordine globale. Eppure dovremmo continuare a fidarci delle cosiddette aperture della Russia per un accordo, come quelle sul grano.

