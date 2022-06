Così i repubblicani americani fanno i conti (anche loro) con l'ambiente

“Con l’inverno più freddo mai registrato, con i livelli di neve che raggiungono nuovi record lungo la costa, il comitato del Nobel dovrebbe ritirare il premio ad Al Gore”, diceva Trump nel 2010, continuando nel decennio a venire a uscirsene con una serie di frasi sconvolgenti contro la realtà del global warming, criticando gli scienziati e difendendo l’uso del suo spray per capelli very 80’s, fino all’uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi. In questi giorni i deputati repubblicani hanno annunciato una nuova strategia sul clima e sull’energia, elaborata da una delle task force create dal leader della minoranza alla Camera, il californiano Kevin McCarthy. Dopo gli anni trumpiani non sembra esserci niente di più lontano dal Partito repubblicano dell’attenzione per la tutela ambientale, ma in vista delle elezioni di metà mandato, a novembre, il Gop si è reso conto che il green può essere elettoralmente un tema bipartisan, considerati gli effetti visibili come incendi e siccità. Diversi sondaggi mostrano che più della metà dell’elettorato moderato repubblicano ha a cuore i temi ambientali, in particolare i giovani.

