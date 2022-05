Le sanzioni alla Russia che funzionano

Ci sono sanzioni che tardano ad arrivare, come quelle che riguardano l’embargo europeo del petrolio. E ci sono invece sanzioni che, nel silenzio degli utili idioti del putinismo desiderosi di avvicinarsi alla pace chiedendo alla comunità internazionale di allentare la presa non sull’Ucraina ma sulla Russia, qualche risultato importante, tangibile, concreto, lo stanno già dando. Ci sono sanzioni che tardano ad arrivare, come quelle che riguardano il sesto faticoso pacchetto di norme anti Putin che l’Unione europea tenterà di approvare oggi. E ci sono sanzioni invece che stanno già funzionando in modo micidiale e naturale, quelle messe in campo da tutte le aziende private che hanno scelto volontariamente di chiudere la porta in faccia a Putin. L’elenco di queste aziende, che trovate magnificamente raffigurato nell’immagine all’inizio di questo articolo, viene aggiornato da tre mesi in modo certosino da un formidabile professore dell’università di Yale: Jeffrey Sonnenfeld. Sonnenfeld è convinto che “fortificare la pace nel mondo, proprio come fortificare la democrazia, è una parte del dovere aziendale” e insieme con il suo team di esperti, ricercatori e studenti dello Yale Chief Executive Leadership Institute dà conto in tempo reale ormai da dodici settimane di quali sono (a) le aziende che hanno chiuso le loro attività in Russia, (b) le aziende che hanno temporaneamente sospeso le proprie attività in Russia e (c) le aziende che hanno fatto promesse vaghe su investimenti futuri senza modificare le loro operazioni in Russia.

