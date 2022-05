Orwell e lo specchio riflesso degli utili idioti del putinismo

Leggere “1984” a Mosca e sorbirsi la falsa interpretazione del Cremlino. Che aiuta però a capire come molti populisti amati da Meloni e Salvini abbiano trasformato l’Europa in un incubatore di illiberalismo per giustificare il proprio estremismo sovranista

La portavoce del ministro degli Esteri russo, la ormai celebre Maria Zakharova, qualche giorno fa ha scelto di intervenire in maniera diretta e inusuale su un tema apparentemente scollegato dal destino della guerra in Ucraina. La polemica riguarda un libro famoso, “1984”, scritto da un autore altrettanto famoso, George Orwell, la cui lettura, nelle ultime settimane, è stata proibita in uno stato satellite della Russia, la orwelliana Bielorussia, e la cui lettura oggi preoccupa la Russia, dove le vendite del più famoso tra i libri di Orwell – un romanzo che secondo molti studiosi di Orwell era ispirato agli orrori della Germania nazista e della Russia stalinista – hanno raggiunto un livello così considerevole da aver costretto il governo a prendere posizione sul tema. Problema: i russi stanno comprando un mare di copie di “1984” in quanto spinti dal desiderio di capire meglio gli ingranaggi di uno stato totalitario attraverso la lettura di un libro che ha illuminato le paranoie totalizzanti di uno stato illiberale?