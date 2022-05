Erdogan vuole essere cruciale sul dialogo russo-ucraino, sul grano, sulla Nato

Se ha catturato vivo il capo dell’Isis il potere del presidente turco raddoppia, le conseguenze per quel che riguarda il ruolo della Turchia in questa fase di sconvolgimento e riassestamento delle alleanze a causa della guerra sono enormi

Secondo alcune fonti anonime turche riprese dai media internazionali – Bloomberg è stato il primo – la polizia e l’intelligence di Ankara hanno arrestato il capo dello Stato islamico durante un’operazione di controterrorismo a Istanbul. Su Abu al Hasan al Quraishi, l’attuale leader del gruppo terroristico che opera principalmente in Siria e in Iraq, le notizie sono scarne: ha preso il posto di Abu Ibrahim al Quraishi, che era stato ucciso dalle forze speciali americane a febbraio ad Atmeh, un villaggio siriano poco distante dal confine con la Turchia. La catena di comando dello Stato islamico è diventata nebulosa dopo che Abu Bakr al Baghdadi, che si era proclamato califfo, si è ucciso nell’ottobre del 2019 durante un raid della Delta Force in un villaggio siriano a dieci chilometri dal luogo del blitz di febbraio. Secondo queste prime notizie – l’identificazione è stata data dal portale turco OdaTv – il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dovrebbe annunciare la cattura nelle prossime ore.