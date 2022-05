Draghi scommette su una telefonata tra Biden e Putin

More and longer. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ieri ha affermato che un piano di pace italiano per l’Ucraina è una pura e semplice “fantasia”. Zakharova, molto indignata, ha detto che non si possono fornire armi all’Ucraina con una mano mentre con l’altra si elaborano piani per una risoluzione pacifica del conflitto. Il piano a cui fa riferimento Zakharova, in realtà, non è un piano, non è italiano e non è frutto dell’attività di un singolo mediatore ma è un documento di lavoro internazionale – così lo definiscono alla Farnesina – utile a individuare uno schema di gioco necessario per mettere di fronte a Vladimir Putin un tavolo per negoziare, se non una pace, quantomeno un cessate il fuoco. Le condizioni per avviare una qualche forma di negoziato, naturalmente, al momento non ci sono perché sul campo non si è ancora stabilizzata la situazione militare e alcune fonti europee ritengono possibile che i russi, che attualmente hanno occupato una porzione del territorio dell’Ucraina pari al 20 per cento e hanno messo in fuga dal paese circa 12 milioni di persone, facciano un tentativo nelle prossime settimane per guadagnare ulteriormente terreno ed esibire di fronte ai propri cittadini qualcosa di simile a un trofeo. Quello che si sa, invece, è che il documento di lavoro a cui stanno mettendo mano, da giorni, i tre soggetti che compongono il cosiddetto gruppo di facilitazione internazionale – Onu, Ue, Osce – punta ad arrivare, sul breve periodo, a cinque obiettivi precisi.

