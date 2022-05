Serve un "corridoio umanitario" del grano

Il segretario generale delle Nazioni unite António Guterres vuole organizzare un “corridoio umanitario” dall’Ucraina: non per le persone, ma per il grano. Nel paese ce ne sono trenta milioni di tonnellate (più di tre volte quello che si consuma in Italia in un anno) e, se potessero essere vendute all’estero, l’economia di Kyiv ci guadagnerebbe quindici miliardi. Oggi Mario Draghi, durante un’informativa in Senato sulle conseguenze della guerra, ha parlato della crisi alimentare e ha detto: “Ho chiesto al presidente Biden un sostegno per un’iniziativa che sblocchi immediatamente le milioni di tonnellate di grano dell’Ucraina”. Dal 27 febbraio, il terzo giorno dell’invasione, tutti i porti – da Odessa a Mariupol – sono bloccati dalle navi da guerra russe. In quei porti ci sono almeno ottanta navi cargo, alcune sono vuote e altre hanno ancora il carico con cui erano pronte a partire alla fine di febbraio: quando i carri armati russi hanno varcato i confini, gli equipaggi sono tornati nei paesi di provenienza e le hanno abbandonate. Adesso gli agricoltori ucraini non hanno più spazio nei silos per accogliere il raccolto di quest’anno e dicono che, se non ricominciano le esportazioni, non c’è posto per conservare il grano e loro inizieranno a buttarlo.

Per evitare che succeda, serve una missione in cui le navi militari di un paese terzo scortino quelle mercantili già presenti nei porti ucraini fino in mare aperto. Guterres sta parlando con tutti ma, anche in questo caso, punta su Erdogan.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE