La guerra, l'economia e la differenza tra una frenata e un crollo

Ripetere il celeberrimo calembour di Mark Twain, usato e abusato, non è elegante, ma non c’è nulla di più adeguato per rispondere agli alti lai che si levano da ogni dove. Dunque, la notizia di una recessione che colpisce i paesi industrializzati, l’Italia in testa, già prostrati dalla pandemia, dall’inflazione e dalla guerra, è quanto meno esagerata. Lo ha detto Mario Draghi la settimana scorsa: la recessione è stata evitata; oggi come oggi, del domani non c’è certezza, molto dipende a questo punto dalle follie di Vladimir Putin, e dai possibili errori di una politica che non tiene i nervi saldi, a cominciare dalla politica monetaria. Il mercato, questa volta, non c’entra.

