Gli americani sono pronti a pagare un extraprezzo per difendere la libertà, ci dice Larry Summers

Milano. Con l’inflazione non si può essere lenti o gentili, “se non si agisce velocemente si perde la credibilità” e poi è tutto in salita, dice Larry Summers nell’aula magna dell’Università Bocconi dove si ricorda il professor Alberto Alesina, scomparso nel maggio di due anni fa. Summers è stato segretario al Tesoro dell’Amministrazione Clinton, presidente del Consiglio degli economisti dell’Amministrazione Obama, oggi è presidente emerito dell’Università di Harvard e dal 2021 è molto critico nei confronti della Federal Reserve e dell’Amministrazione Biden che pure gli è molto affine. I democratici subiscono la pressione di Summers sul tema dell’inflazione soprattutto quando lui dice che non si può dare tutta la colpa alla guerra se i prezzi stanno andando fuori controllo.

