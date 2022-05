Le stragi nelle scuole sono state deformate dai complottismi e da una memoria distorta

Guardando salire il numero delle vittime dell’assalto nella scuola di Uvalde, in Texas, il padre di un bambino di sei anni ucciso nella scuola di Sandy Hook, in Connecticut, nel 2012 si è “sentito sconfitto”, ha scritto su Twitter Elizabeth Williamson. “È come un replay istantaneo, e lo sarà anche la discussione sulle leggi contro le armi”, ha detto il padre. La Williamson, che oggi lavora al New York Times ed è stata nelle più importanti redazioni americane, ha pubblicato a marzo un libro sulla strage a Sandy Hook, in cui nel 2012 furono uccisi 20 bambini tra i sei e i sette anni e sei insegnanti, che si intitola “Sandy Hook: An American Tragedy and the Battle for Truth”. Non è la storia delle vittime né quella dello stragista ventenne (che si suicidò dopo la strage e che prima di uscire di casa aveva ucciso sua madre nel letto) né del dibattito sulle armi che da sempre, e ancor più in questi anni di violenza reiterata, tormenta e frustra la classe politica americana.

