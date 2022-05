Putin affama anche i suoi soldati, non avrà scrupoli con i soldati del nemico

La Croce Rossa ha identificato e registrato centinaia di prigionieri di guerra che stanno lasciando l’acciaieria Azovstal di Mariupol: in tutto, secondo le fonti russe, sono più di millesettecento, anche se non si sa se il numero è preciso né se e quanti combattenti sono ancora dentro ai tunnel. La Croce Rossa precisa che non si occupa del trasferimento dei prigionieri ma solo della registrazione e di mettere in contatto questi uomini con le loro famiglie: tutto il resto, cioè il destino di questi prigionieri, è nelle mani dei russi.

