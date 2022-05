La nuova icona dell'invasione russa è un bambino che saluta un carro armato

Nonna Anya non basta più alla propaganda russa. La signora anziana che aveva accolto i soldati ucraini con una bandiera sovietica è stata sfollata, perché proprio i russi, che lei sperava andassero a liberarla, hanno distrutto la sua casa e lei è finita, con suo marito, a Kharkiv. Anya ha anche parlato con la tv ucraina e in un’intervista ha raccontato di non voler essere il simbolo dell’invasione. Il video in cui Anya parla con i giornalisti non è stato verificato e presenta segni di contraffazione, ma per i russi deve essere stato sufficiente per capire che era il momento di trovare un’altra icona. Non più un’anziana con il fazzoletto da contadina in testa, ma un bambino, Alexei. Otto anni, residente a Belgorod, una delle regioni di confine con l’Ucraina, è stato ripreso mentre, pazzo di gioia e di stupore, correva verso un convoglio militare russo a braccia aperte.

