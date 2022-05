La guerra di Putin mette in crisi anche la sua Unione eurasiatica

L'invasione dell'Ucraina ha distrutto le prospettive economiche e geopolitiche. L'organizzazione di cui fanno parte anche Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan è in difficoltà e fatica a trovare un orizzonte comune. Così alcuni paesi iniziano a ragionare per conto proprio, voltando le spalle a Mosca

Il divorzio tra Russia e Ucraina si è consumato nel 2014 con la rivoluzione di Euromaidan, punto di non ritorno di una relazione che gli ucraini non hanno mai vissuto come un matrimonio felice. A scatenare la rivolta fu la decisione del governo di Viktor Yanukovich di stracciare l’accordo di libero scambio con l’Unione europea per unirsi alla proposta di VladimirVladimir Putin di istituire l’Unione economica eurasiatica (Uee), una versione russa dell’Ue che partendo da accordi commerciali dei primi anni ‘90 puntava a ricostruire una sfera d’influenza polarizzata su Mosca corrispondente almeno allo spazio post-sovietico. I membri dell’Unione eurasiatica, istituita nel 2015, sono cinque: Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan.