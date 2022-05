I lockdown punitivi e autoritari della Cina fanno scappare le aziende straniere

Un’immagine che circola molto sui social network in queste ore mostra la costa dell’area cinese di Shanghai e migliaia di puntini attorno. A ogni puntino colorato corrispondono navi, cargo, container, tutti bloccati davanti alle coste cinesi per i lockdown e la politica Zero covid di Pechino. Un disastro della logistica e dei trasporti internazionali. La Cina è l’unico paese che dopo due anni di pandemia ancora tenta di eliminare completamente il virus dal proprio territorio – e il motivo è che lo aveva promesso il leader Xi Jinping, e in questa fase prima del Congresso del Partito non si può smentire il leader, ma anche perché i suoi vaccini sono meno efficaci di quelli adottati dall’Europa e dall’America, quindi chi decide ha qualche sicurezza sanitaria in meno. Perfino Taiwan ha capito che Zero covid non può esistere, e sta lentamente tornando alla normalità.



