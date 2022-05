L'oligarca russo del Centre Pompidou imbarazza tutta Parigi

Parigi. “Per fortuna ci siamo sbarazzati di tutta questa merda!”. Quando era ancora ministro della Cultura di Mosca e non il capo della delegazione russa nei negoziati con l’Ucraina, Vladimir Medinsky commentò con queste parole alcune delle opere esposte al Centre Pompidou di Parigi, che il museo d’arte moderna e contemporanea più importante di Francia aveva acquisito da fondazioni, donatori e collezionisti privati per mettere in piedi tra il 2015 e il 2016 la mostra “Kollektsia! Art contemporain en URSS et en Russie 1950-2000”. Tra le opere che scossero Medinsky spiccava in particolare una fotografia del duo moscovita Blue Noses, risalente al 2005, dove due soldati dell’esercito russo si baciano appassionatamente in una foresta di betulle. All’epoca, l’esposizione riscosse un successo eclatante, a conferma della proficua relazione artistico-culturale tra Francia e Russia (in questo senso, si pensi anche recenti mostre organizzate alla Fondation Louis Vuitton con protagoniste le collezioni Shchukin e Morozov). E nessuno si fece troppe domande sulla fondazione russa di proprietà di un oligarca di obbedienza putiniana che aveva offerto al Pompidou la maggior parte delle opere, 250, e che aveva finanziato, tra le altre cose, il catalogo della mostra, oltre che il trasporto delle opere da Mosca alla capitale parigina.

