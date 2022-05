Guerra in Ucraina. Le notizie 71esimo giorno dall'invasione russa

La Russia aveva reso noto la volontà di far entrare in vigore un cessate il fuoco di tre giorni - il 5, il 6 e il 7 maggio - nella zona di Mariupol per consentire la totale evacuazione dei civili ancora all'interno dell'impianto di Azovstal. Nonostante le dichiarazioni però i combattimenti continuano a esserci e spari ed esplosioni si sono placate solo per qualche ora;