Riconsiderare il “diritto assoluto all'aborto” sarebbe il frutto di un'evoluzione del diritto

Tra le stupidaggini da evitare nel giudizio sul promemoria di Samuel Alito a proposito della sentenza Roe vs Wade del 1973 sulla libertà di scelta della donna in materia di aborto, in nome della privacy, c’è una visione distorta della Corte suprema americana. Ci sarebbe una maggioranza trumpiana di nominati che ora rovescia una conquista progressista di cinquanta anni fa in materia di diritti. Non c’è una maggioranza trumpiana, come dimostra l’indisponibilità della Corte a sostenere gli sforzi immani del partito trumpista nel tentativo di boicottare e capovolgere l’esito delle elezioni presidenziali, vera sfida esistenziale alla quale Trump, con i moti del 6 gennaio e il piano ordito per scardinare l’esito del voto, si è applicato compromettendo definitivamente una virtù che peraltro non possedeva, la decenza istituzionale (e commettendo un crimine). E come dimostra una lunga storia di giurisprudenza costituzionale riconosciuta come salda base dei poteri divisi e dei controlli voluti dai Padri fondatori della democrazia americana.

