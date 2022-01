La Corte Suprema americana sembra un po' ingestibile

In genere i commenti dell'opinione pubblica riguardano le controversie sul contenuto delle sentenze. Difficilmente però si è discusso dei problemi dettati dalle animosità personali tra i giudici

Quando si parla di Corte Suprema, in genere i commenti riguardano le controversie riguardanti il contenuto delle sentenze. Al massimo si citano i commenti piccati contenuti nelle opinioni dissenzienti. Difficilmente però si è parlato delle animosità personali tra i giudici, quantomeno negli ultimi anni. Sembravano lontani gli anni Quaranta, dove le antipatie reciproche avevano preso una piega tale che la Corte fu definita un “nido di scorpioni”: così un libro su quel periodo, scritto dal giurista di Harvard Noah Feldman si chiama proprio così: Scorpions. Si raccontava sommessamente però anche dell’amicizia profonda tra due giudici dall’opposta filosofia giuridica come l’ultraconservatore Antonin Scalia e l’icona liberal Ruth Bader Ginsburg. Ora entrambi sono scomparsi e la Corte non solo appare polarizzata, ma ingovernabile.