Aborto a rischio. Come può cambiare la legge negli Stati Uniti

Chi ha seguìto il dibattito alla Corte suprema sul caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization ha tratto una sola conclusione: sarà difficile, stavolta, trovare un compromesso in grado di accontentare più o meno tutti. Perché se è vero che il chief justice John Roberts si è calato nel ruolo che più gli si addice, e cioè quello del tenere unita il più possibile la Corte elaborando soluzioni mediane che evitino spaccature dolorose, i suoi colleghi invece vogliono che si chiuda una volte per tutte il discorso sulla legalizzazione dell’aborto negli Stati Uniti. C’è chi vuole il ribaltamento totale della sentenza Roe vs Wade (Clarence Thomas lo sostiene pubblicamente da anni) e chi, dall’altra parte, è pronto a fare le barricate per difendere il diritto così come riconosciuto nel 1973. L’impressione generale, però, è che dopo la giornata di audizioni a Washington l’ipotesi del rovesciamento della Roe vs Wade sia meno lontana di quanto si potesse immaginare.

