Perché l'aborto deve essere illegale e depenalizzato

Quasi cinquant’anni fa la Corte Suprema americana, nove giudici a vita che fanno la base della legge per sentenza, decise che abortire è una decisione

appartenente alla donna incinta, la sua privacy è inviolabile. Questa settimana la Corte potrebbe pronunciarsi diversamente e in una direzione opposta a quella di mezzo secolo fa. Dalla nuova sentenza potrebbe uscire un diritto a abortire, oggi tenuto per sacro, fortemente ridimensionato: legislazioni statali diverse, condizioni più o meno restrittive, lo stigma che trasforma un diritto di libertà, un totem della cultura liberal universale, in una occorrenza legale tutta da discutere socialmente, con la fine dell’incondizionata autonomia femminile in tempi di wokism.

