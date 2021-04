Un manuale di convivenza per l'America

“Le democrazie collassano da dentro”, ha detto Gorsuch, “si sgretolano perché una fazione cerca di imporre la sua volontà sull’altra invece che lavorare insieme per compensare le differenze”. “Le buone maniere, l’ascolto, la tolleranza sono diventati parolacce, e questo mi preoccupa”, ha detto poi, e anche: “La democrazia non è un automatismo, e i nostri nemici lo sanno anche se noi facciamo finta di niente”

Sonia Sotomayor e Neil Gorsuch sono due giudici della Corte suprema americana molto diversi tra loro, non solo perché lei è in quota democratici ed è stata nominata da Barack Obama, e lui è in quota repubblicani ed è stato nominato da Donald Trump. Hanno due storie, due filosofie, due visioni del tutto differenti, di quelle che solitamente definiamo inconciliabili. Ma la Corte suprema è il luogo in cui si deve trovare una sintesi, in cui l’assenza di confronto non è un’opzione.