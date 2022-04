Il video dell'attacco missilistico russo a Kyiv

Ieri sera, durante la visita del segretario dell'Onu Antònio Guterres, le forse armate russe hanno colpito la capitale dell'Ucraina Kyiv. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky l'attacco è stato condotto con cinque missili. Nel quartiere di Shevchenko, un centro con ristoranti eleganti e gallerie d'arte, sede di diverse università e animato da bar che prima del conflitto erano affollati di studenti, è stato colpito un palazzo di 25 piani. Sono decine le persone ferite, una delle quali è deceduta questa mattina, come confermato dal sindaco della città, Vitali Klitschko.

Gutteres ha dichiarato: "Mi ha scioccato. Non perché ci fossi io, ma perché Kyiv è una città sacra sia per gli ucraini che per i russi". Per il presidente ucraino, l'attacco dimostra l'inclinazione di Mosca nei confronti delle istituzioni internazionali ed è stato deciso con lo scopo di "umiliare l'Onu e tutto ciò che rappresenta".