In Transnistria compaiono trincee mentre l'Ucraina dal lato opposto si rafforza

Tiraspol. La colonna di automobili bloccata al checkpoint in uscita da Bender, sulla R2, una della arterie di collegamento principali fra l’enclave separatista russa di Transnistria in Moldavia e la capitale Chisinau, è lunga almeno un paio di chilometri. La strada, una stretta striscia d’asfalto che corre in mezzo a una pianura di terra arsa, vigneti e casette di lamiera, è un crocevia che migliaia di pendolari percorre ogni giorno, per lavoro e studio. La fila di queste ore, però, non è composta dalle solite marshrutki, i minibus d’eredità sovietica che costituiscono il principale mezzo di collegamento nei paesi post Urss, ma da utilitarie che trasportano decine di famiglie, in fuga dal pericolo di un conflitto imminente. Gli attentati degli ultimi giorni, con gli attacchi alle antenne del centro trasmissione della radio russa in Transnistria e le esplosioni al ministero della Sicurezza, hanno aperto un nuovo fronte nella battaglia militare intrapresa dalla Russia in Ucraina.

