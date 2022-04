Perché la Germania è così riluttante nel difendere con ogni mezzo l'Ucraina

La Germania si comporta in politica estera come se fosse una grande Svizzera. Le ricchezze mondiali stipate in Svizzera sono troppe per le occasioni di investimento che si hanno nella Confederazione. Il sistema finanziario svizzero deve così investire queste grandi ricchezze all’estero. Gli investimenti svizzeri non sono difesi dal sistema politico e militare elvetico, bensì da quello statunitense. Gli Stati Uniti sono i veri garanti dei diritti di proprietà degli investitori internazionali che agiscono attraverso il sistema svizzero. La Germania apre stabilimenti e vende in tutto il mondo una quantità considerevole di beni. Anche nel caso tedesco, come in quello svizzero, i diritti di proprietà nell’agone internazionale sono difesi dagli Stati Uniti.

