La Germania continua a essere ambigua sulla Russia

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

In Germania continua la linea un po’ coraggiosa e un po’ connivente con la prepotenza militare russa. Qualcosa deve essere successo nelle stanze del potere dopo lo sfogo/intervista di Gehrard Schroeder, deve esserci stato uno di quei chiarimenti dai quali, come gruppo unito, non ci si riprende più. La nuova leadership di Olaf Scholz, però, non riesce a trasformare tutto questo in una vera nuova linea politica. Mentre tenta di tenere sottotraccia anche gli sviluppi del vertice militare di Ramstein. Insomma, non si vede ancora una strategia coerente con il forte contenimento deciso dagli altri europei. Sul piano militare la notizia della fornitura di carri armati è servita come spia del cambio di orientamento e ora arrivano anche scelte economiche, con l’indicazione di un possibile blocco all’importazione di petrolio russo (importante per i proventi a vantaggio della cricca al potere al Cremlino, ma più velocemente sostituibile da parte dei compratori) nel giro di pochi giorni.