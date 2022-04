"Di fronte a un'Europa in guerra nessuna incertezza è possibile". A chi le suona Mattarella

Per chi suona la campana suonata ieri da Sergio Mattarella? A Strasburgo, il presidente della Repubblica, confermando il suo stato di grazia, ha aggiunto un tassello ulteriore al mosaico delle verità sulla guerra in Ucraina. Dopo aver ricordato (giovedì) che il diritto alla pace a volte è necessario difenderlo anche con le armi. Dopo aver detto (ancora giovedì) che la pace non si costruisce con la resa. Dopo aver riconosciuto (stavolta lunedì) che gli eroi che compongono l’esercito ucraino meritano di essere considerati come i nuovi partigiani. E dopo aver ricordato (richiamando l’articolo 11 della Costituzione) che l’Italia ripudia la guerra in tutte le sue forme, sì, ma non ripudia la guerra quando questa ha caratteri difensivi, quando cioè uno stato è violato nella sua sovranità dall’aggressione di una forza straniera.

