La via ruandese scelta da Johnson sull'immigrazione è falsa

Dopo la Brexit Boris Johnson ha deciso di far uscire il Regno Unito anche dalla convenzione di Ginevra sui rifugiati. Il premier britannico ha annunciato che i richiedenti asilo saranno trasferiti in Ruanda in attesa di valutare le loro domande e che invierà la marina militare nella Manica per cercare di fermare gli attraversamenti di migranti. BoJo ha spiegato che tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’uscita dall’Unione europea. Falso: il primo paese ad annunciare un accordo con il Ruanda per trasferire i suoi richiedenti asilo è la Danimarca, stato membro dell’Ue con una clausola di eccezione sulle politiche migratorie, che nel giugno dello scorso anno ha modificato la sua legislazione per poter subappaltare a paesi terzi la gestione di rifugiati.

