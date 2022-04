In fuga dall'Ucraina: storia di O., V. e K.. La guerra, la dialisi, un trapianto mancato

La guerra passa anche per il traduttore del cellulare, quello che O., V. e K., ragazze ucraine arrivate dalla guerra qualche giorno fa, usano per comunicare con i medici che le hanno in cura (essendo tutte e tre dializzate) quando l’interprete non c’è. Non parlano inglese, non parlano italiano, hanno 23, 30 e 38 anni. Hanno lasciato tutto a Chernihiv, la città assediata dai russi per un mese e poi bombardata: tutto e soprattutto i loro affetti (una delle ragazze ha un figlio, ma per fortuna lui è arrivato in Italia con lei), e i fratelli e i padri, al momento al fronte. Il traduttore del cellulare è imperfetto ma basta per cercare di infondere fiducia a chi da giorni l’ha persa e non si sa se e quando potrà recuperarla davvero, racconta Valeria Rossi, responsabile del centro per la dialisi medica San Carlo di Frascati (gruppo Nefrocenter), dove le ragazze hanno ricevuto le prime cure al termine di un viaggio della speranza in pullman durato vari giorni, attraverso l’Ungheria e la Slovenia, con una tappa per ricevere le cure indispensabili a sopravvivere, senza sapere la data del ritorno, assieme a un gruppo di altre donne, madri e non, che hanno trovato accoglienza per loro e per i bambini attraverso la curia vescovile di Frascati (monsignor Raffaello Martinelli) e la comunità di Sant’Egidio.

