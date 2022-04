La guerra è in una nuova fase, ma parte dell'Ue non se n'è accorta

Bruxelles. Complici le elezioni in Francia, l’Unione europea è entrata in una fase di inerzia nella risposta alla guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina. Lunedì i ministri degli Esteri dei ventisette hanno avuto una discussione sulle prossime sanzioni senza affrontare i dettagli delle scelte difficili. La Commissione sta lavorando al sesto pacchetto, che potrebbe essere presentato dopo le vacanze di Pasqua, ma tra veto dell’Ungheria e opposizione della Germania, l’embargo immediato su petrolio è tornato a essere una prospettiva remota (in caso di accordo ci saranno deroghe per gli oleodotti e periodi transitori molto lunghi). I 500 milioni aggiuntivi stanziati dall’Ue per la fornitura di armi all’Ucraina rischiano di esaurirsi rapidamente, come il precedente miliardo. I governi di grandi paesi, come Germania e Francia, sono cauti sugli armamenti, in termini di quantità e di qualità. L’impatto della guerra sulla crescita economica e l’inflazione sta tornando a prendere il sopravvento. Il prossimo vertice dei capi di stato e di governo è previsto solo tra un mese e mezzo, quando i leader cercheranno soprattutto di risolvere i loro dilemmi sugli acquisti comuni di gas e il disaccoppiamento tra prezzo del gas e prezzo dell’elettricità.

