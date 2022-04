L'inutile visita di Nehammer a Putin

Alle porte di Mosca, nella residenza di Novo-Ogaryovo, si è tenuto il primo incontro ufficiale dall'inizio della guerra in Ucraina tra un leader europeo e il presidente russo Vladimir Putin. Il leader è il cancelliere austriaco Karl Nehammer, al potere da poco tempo dopo una crisi istituzionale che ha travolto il governo precedente e a capo di un paese militarmente neutrale. C’erano soltanto gli interpreti, i due si sono parlati per 75 minuti, l’esito è, in estrema sintesi, irrilevante. Nehammer ha detto a Putin che deve aprire i corridoi umanitari, che deve portare in salvo i civili dalle città assediate, che le immagini dei massacri sono arrivate forte e tragicamente chiare ai governi occidentali e che ci saranno conseguenze, che finché ci sarà la guerra le sanzioni non verranno sollevate, anzi potrebbero intensificarsi.

