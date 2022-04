Cos'è cambiato dal 2017 per il presidente francese e perché è arrivato qui tutto di fretta

Concentrato sul conflitto in Ucraina, Emmanuel Macron ha comiciato la campagna elettorale in ritardo e con un'agenda che è quasi la stessa del 2017. Per la prima volta sente il fiato di Le Pen sul collo

Ci risiamo. Come nel 2017 le presidenziali francesi di questo fine settimana sembrano dirigersi verso un ballottaggio fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen per il secondo turno. E’ davvero una sorpresa? Di fatto non lo è, ma all’interno di questo déjà vu le dinamiche sono cambiate. Lo spostamento a destra dell’elettorato francese era annunciato: il presidente Macron è in grado di presidiare il centro mentre la sinistra non è riuscita a piazzare un proprio candidato, sia per le sue divisioni interne sia perché il suo elettorato si è ridotto. Lo sfidante di Macron andava cercato a destra e molti hanno pensato che l’attivismo e la bravura mediatica di Eric Zemmour avrebbero pagato, ma anche che Valerie Pécresse potesse finalmente incarnare il rinnovo del partito neogollista.