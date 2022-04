A Parigi c'è paura di Le Pen e ci si guarda allo specchio con Budapest

Domani si vota in Ungheria. È in vantaggio Orbán che neppure con la guerra ha rinnegato il capo del Cremlino

Parigi, dalla nostra inviata. Pensavamo che Donald Trump non potesse vincere e ha vinto, pensavamo che Vladimir Putin non potesse invadere l’Ucraina e l’ha invasa, pensiamo che Emmanuel Macron non possa perdere e…? Questo è l’umore parigino, a una settimana dalle presidenziali francesi, in questa campagna elettorale che non si sente, sommersa dalle preoccupazioni internazionali, dall’immutabilità di una sfida che potrebbe essere uguale a quella del 2017, Macron vs Le Pen, e dall’effetto perverso dell’inevitabilità: vince lui, chi altri?