Macron lancia il suo programma. Si parla molto di "nazione indipendente"

Il presidente uscente punta molto sulla sovranità in vista della sfida per l'Eliseo, ma senza dimenticare l'europeismo. "Serve un metaverso Ue". L'innalzamento dell'età pensionabile. E poi quei 50 miliardi per la spesa militare. "La Francia uscirà dalla dipendenza di gas, petrolio e carbone"

Parigi. Indipendenza nazionale, ma senza dimenticare l’europeismo. Giovedì, ai Docks di Aubervilliers, nella Seine-Seint-Denis, il presidente-candidato francese, Emmanuel Macron, ha presentato le grandi linee del suo programma per la Francia 2022-2027. Un programma dove la parola “indipendenza” è stata citata più volte e appariva a grandi lettere anche sugli schermi situati ai lati dell’inquilino dell’Eliseo nello slogan “Pour une nation plus indépendante”. Con la pandemia di Covid-19, “tutti ci siamo resi conto delle nostre dipendenze, delle nostre vulnerabilità”, ha detto il capo dello stato francese, in particolare in materia industriale e sanitaria. La guerra in Ucraina, ha aggiunto Macron, “ce lo ha ricordato nuovamente, soprattutto sui temi dell’energia e delle materie prime”. “Dobbiamo restare una nazione aperta, ma ci sono cose che non possiamo delegare agli altri”, ha spiegato.