Orbán sempre più solo in Ue s'appresta a governare ancora il suo paese

Dopo aver sperato in silenzio in una vittoria dell’opposizione unita in Ungheria, l’Unione europea lunedì rischia di dover fare i conti con altri quattro anni di Viktor Orbán. I sondaggi degli ultimi giorni danno Fidesz, il partito del premier, in testa sulla variegata coalizione guidata da Péter Márki-Zay, con un vantaggio tra i due e i dieci punti. Paradosso (ma fino a un certo punto) del regime che Orbán ha messo in piedi: dato il sistema elettorale, con circoscrizioni disegnate per favorire Fidesz, l’opposizione non avrà la maggioranza in Parlamento nemmeno se dovesse strappare una vittoria risicata (meno di tre punti) nelle urne.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE