Orbán e i referendum

Il premier ungherese vuole una consultazione sulla legge anti lgbt contro la minacciosa Europa. Tanto se poi non vota nessuno può fare come vuole comunque, come ha già fatto con i migranti

Il premier ungherese, Viktor Orbán, ha annunciato un referendum sulla “legge di protezione dei minori”, come continua a chiamarla lui, contestata dalla Commissione europea e dalla stragrande maggioranza dei capi di stato e di governo europei: difenderemo i nostri bambini, ha detto il premier, proprio come cinque anni fa, con un’altra consultazione popolare, abbiamo difeso l’Ungheria dai migranti. Orbán allora disse di voler “mostrare il dito” all’Europa e oggi non dice che a quel referendum non andò a votare nessuno, e che lui rifiutò il sistema delle quote per i migranti pur senza quorum.