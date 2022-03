In Francia invece delle presidenziali si parla del ruolo di Macron di mediatore in chief 

Nei talk-show le elezioni sono passate in secondo piano. Così la televisione francese racconta la guerra in Ucraina

Parigi. Nei talk-show e nelle pagine di opinioni dei quotidiani francesi, la guerra in Ucraina ha sovrastato qualsiasi altro tema, tanto da far quasi dimenticare che tra pochi giorni si terranno le elezioni presidenziali. E la “diplomazia del telefono”, così è stata ribattezzata, del presidente della Repubblica Emmanuel Macron, riscuote un consenso pressoché unanime. Dal Monde al Figaro, il suo ruolo di mediatore in chief con il presidente russo Vladimir Putin per conto dell’Europa è un messaggio potente che la Francia sta mandando al mondo. “Dobbiamo essere contenti degli sforzi di Emmanuel Macron per garantire l’unico canale diplomatico con Putin; la Francia rivendica in questo modo il suo rango, quello di principale potenza militare dell’Unione europea e del blocco europeo della Nato, oltre alla congiunturale presidenza di turno dell’Ue, e accresce la sua credibilità”, ha detto al Figaro Frédéric Encel, saggista ed esperto di geopolitica, che ha appena pubblicato “Les voies de la puissance. Penser la géopolitique au XXIème siècle”.