Putin vuole la resa di Mariupol. Lo dice a Macron, che con la sua diplomazia irrita un po' tutti

Ieri Emmanuel Macron, presidente francese, ha avuto un’altra conversazione telefonica con Vladimir Putin. Il presidente russo ha detto che i “nazionalisti” ucraini devono deporre le armi a Mariupol, cioè arrendersi e consegnare la città ai russi, che in questo modo potrebbero collegare la Crimea al Donbas: era l’obiettivo delle operazioni del 2014, e non era stato raggiunto. Oggi le bombe, l’assedio, la fame e le deportazioni, potrebbero invece consegnare a Mosca il risultato. Nella conversazione si è parlato anche di corridoi umanitari, che finora non sono mai stati garantiti dai russi nonostante le promesse (esistono corridoi solo per le deportazioni verso il territorio russo), e del pagamento in rubli del petrolio russo, cosa che i partner occidentali hanno già escluso. Secondo l’Eliseo.

