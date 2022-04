Nella Francia al voto va di moda la tonalità rossobruna. Situazione drammatica

Una tonalità rossobruna è per ogni dove. I comunicati dell’Anpi mimano quelli di Steve Bannon, per dire, e si portano avanti con il lavoro anche rispetto a CasaPound. E per adesso qui come sempre quisquilie, aspettano il momento della verità per salviniani in felpa militare e pacifista (fa lo stesso) e grillozzi imbizzarriti. Ma in Francia è diverso, la situazione si fa seria e anche drammatica. Siamo tenuti a sperare, che è bello in umanità ma in politica è poco.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE