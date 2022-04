Giorno 38 di guerra in Ucraina, le ultime notizie

Il ritiro dell'esercito di Putin dal nord è "lento ma evidente". Il fronte più caldo rimane a sud est. Le trappole russe: "Piazzano mine nelle case e persino sotto i cadaveri", avverte Zelensky. L'Ue lavora a nuove sanzioni

Giorno 38 dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina

La giornata in breve

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto che il ritiro delle truppe russe dal nord del paese è "lento ma evidente". E però, avverte, "ci attendono dure battaglie" nell'est del paese intorno a Donbas e Kharkiv.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa sta facendo un altro tentativo di evacuare i civili da Mariupol dopo quello fallito di ieri. Venerdì più di 3.000 persone sono riuscite comunque a lasciare la città assediata, ha detto Zelensky.

Per oggi sono previsti sette corridoi umanitari, secondo il vice primo ministro ucraino

Dagli Stati Uniti 300 milioni di dollari di ulteriori aiuti militari per l'Ucraina

412 bambini uccisi o feriti, dice il procuratore generale ucraino

Le nuove sanzioni Ue non toccheranno l'energia

L'Unione Europea sta lavorando a ulteriori sanzioni contro la Russia ma nno riguarderanno il settore energetico.

Secondo il commissario all'Economia dell'Ue, Paolo Gentiloni , il blocco delle 27 nazioni dovrà affrontare un rallentamento della crescita causato dalla guerra in Ucraina ma non una recessione: la previsione di crescita del 4 per cento era troppo ottimista e l'Ue non la raggiungerà, ha detto.

L' economia ucraina si è ridotta del 16 per cento nel primo trimestre del 2022, ha affermato il ministero dell'Economia ucraino. È prevista una contrazione del 40 per cento nel 2022.

La World Trade Organization ha dimezzato le sue previsioni di crescita del commercio globale a causa dell'impatto della guerra, passando dal 4,7 al 2,5 per cento.

I russi piazzano mine nelle case e sotto i cadaveri mentre si ritirano, dice Zelenskiy

Le forze russe si sarebbero ritirate dall'aeroporto di Gostomel vicino alla capitale ucraina Kiev, che è stato teatro di battaglia dall'inizio del conflitto, stando all'intelligence militare britannica.

In un video pubblicato online sabato mattina, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha detto che la situazione militare nell'est del paese "rimane estremamente difficile" mentre le truppe russe si stanno ritirando nel nord, a un ritmo "lento ma evidente". L'esercito di Putin, ha avvertito, si sta ammassando e “preparando a nuovi potenti colpi” nella regione del Donbas e nella città di Kharkiv. "Ci aspettano battaglie dure. Non possiamo pensare di aver già superato tutte le prove". Quasi la metà degli oltre 6.000 sfollati è fuggita dalla città portuale assediata di Mariupol, ha aggiunto.

Zelensky poi ha detto che la ritirata delle forze russe sta creando "un completo disastro" fuori dalla capitale Kyiv, lasciando mine "sull'intero territorio", nelle case e persino sotto i cadaveri, in modo da farle esplodere quando gli ucraini li andranno a recuperare. L'esercito ucraino ha affermato di aver riconquistato 29 insediamenti nelle regioni di Kyiv e Chernihiv.

Da Washington 300 milioni di dollari di ulteriori aiuti militari per l'Ucraina

Il Pentagono ha disposto un nuovo sostegno di trecento milioni di dollari a favore di Kyiv per rafforzare le difese contro l'invasione russa. In particolare nel pacchetto di aiuti sono compresi missili guidati da laser, droni 'kamikaze' Switchblade (con testate esplosive) e droni leggeri di tipo Puma (da ricognizione). L'amministrazione Biden lavorerà con gli alleati per trasferire agli ucraini tank di fabbricazione sovietica da impiegare nel Donbass, scrive il New York Times, citando un ufficiale americano e sottolineando che è la prima volta che gli Usa inviano carri armati in Ucraina dall'inizio della guerra. Si tratta di aiuti militari necessari a Kiev per contenere la nuova offensiva russa, prevista nei prossimi giorni nel sud est del paese.

412 bambini uccisi o feriti

Almeno 158 bambini sono stati uccisi e più di 254 feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione, ha detto l'ufficio del procuratore generale del paese. Nel messaggio trasmesso sui canali Telegram del governo ucraino, le autorità spiegano che le cifre sono probabilmente destinate ad aumentare poiché purtroppo ci sono ancora ostilità attive e alcuni luoghi sono irraggiungibili, come Mariupol.

I missili russi hanno colpito due città dell'Ucraina centrale, a est di Kyiv, Poltava e Kremenchuk, danneggiando infrastrutture ed edifici residenziali.

#Russian troops shelled the #Poltava region at night. The missile strikes hit Poltava and #Kremenchuk, reports head of the regional administration Dmitriy Lunin. pic.twitter.com/PUWvWpE5VD — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022