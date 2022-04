Gli ucraini liberano la direttrice verso Kyiv. I dubbi su Belgorod 

Kyiv. Nel ritiro delle truppe russe dal nord del paese gli ucraini ci vedono un inganno. Al tavolo dei negoziati Mosca vende la sospensione dei suoi attacchi nella zona di Kyiv come una dimostrazione di buona fede e un’intenzione di pace, in realtà è una necessità russa – hanno bisogno di tempo per rifornirsi e riorganizzarsi – per questo gli ucraini non si fidano e si preparano a vederli tornare meglio armati e più pericolosi di quando sono andati via. Ieri un enorme deposito di carburante è andato a fuoco a Belgorod, in Russia e molto vicino al confine con l’Ucraina. Belgorod è una città strategica per i progetti militari di Mosca: da quando è iniziata l’invasione da lì sono entrati decine di battaglioni tattici russi e oggi è uno dei due snodi logistici più importanti per rifornire l’esercito di Putin. Non è la prima volta che accadono episodi del genere da quando è cominciata la guerra, ma questa volta sembra diversa: non si tratta di un’esplosione misteriosa o di un missile arrivato da lontano, incrociando le informazioni raccolte dalle fonti di intelligence open source sembra che due elicotteri ucraini Mi-24 abbiano violato lo spazio aereo russo e siano andati a bombardare il deposito, che ha continuato a bruciare per tutto il giorno nonostante i duecento vigili del fuoco che tentavano di spegnere l’incendio. L’informazione non è confermata ufficialmente ma se due elicotteri ucraini avessero sferrato un attacco in Russia si tratterebbe di una novità assoluta in questa guerra.

