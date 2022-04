Sulla Russia e non solo l'Ue e la Cina parlano due lingue diverse

Sull’Ucraina Pechino si gioca la sua relazione con l’Unione europea per i prossimi anni, ma mentre Xi voleva parlare di commercio, Michel e von der Leyen della guerra. E’ finita zero a zero

Bruxelles. L’Unione europea ha lanciato un avvertimento alla Cina per cercare di convincere il presidente Xi Jinping a mantenere almeno una posizione neutrale nella guerra di Putin contro l’Ucraina. “La Cina non può chiudere gli occhi sulle violazioni della Russia del diritto internazionale”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo il vertice Ue-Cina. Aiutare la Russia ad aggirare le sanzioni occidentali o fornire aiuti militari “sarebbe un danno di reputazione importante per la Cina qui in Europa”, ha spiegato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen: “Nessun cittadino europeo capirebbe un sostegno alla capacità della Russia di condurre la guerra”. Il messaggio è stato più duro del solito: “L’equidistanza non è sufficiente”, ha avvertito von der Leyen.