Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina

A Belgorod, in Russia vicino al confine, un deposito petrolifero è in fiamme: i russi accusano l'Ucraina di un attacco con elicotteri. Biden ha annunciato il rilascio di 180 milioni di barili di petrolio in sei mesi. La Croce Rossa non può raggiungere Mariupol

Giorno 37 dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Le notizie di oggi in breve

"Il presidente russo Putin non ha più la forza di una volta", afferma il ministro della Difesa britannico. "Ora è un uomo in una gabbia che si è costruito da solo"

Il leader russo minaccia di interrompere le forniture di gas ai paesi "ostili" se da oggi non trattano in valuta russa

Un governatore russo ha accusato gli ucraini di aver attaccato con gli elicotteri un deposito petrolifero nella città di Belgorod, che oggi è andato in fiamme

Il presidente ucraino Zelensky annuncia di aver licenziato due generali perché "traditori"

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato il rilascio di 180 milioni di barili di petrolio in sei mesi, dalle scorte strategiche degli Stati Uniti

Il governo ucraino sta inviando decine di autobus a Mariupol, in vista di un nuovo tentativo di evacuare le persone e fornire aiuti umanitari

9.53 - L'italiano ucciso in Donbas

Edy Ongaro, un 46enne veneziano, è rimasto ucciso ieri da una bomba a mano mentre combatteva con le milizie separatiste filo-russe del Donbas. Il fatto è stato riferito in serata dal collettivo Stella Rossa Nordest, con un post sul proprio profilo Facebook e poi è stato confermato da un amico di Ongaro, che era nel Donbass dal 2015, dopo aver lasciato in fretta l'Italia, formalmente come ricercato. Si era arruolato con i separatisti della brigata Prizrak, composta soprattutto da foreign fighter.

9.20 - Il convoglio di aiuti della Croce Rossa fatica a raggiungere Mariupol

Un convoglio della Croce Rossa che trasportava aiuti umanitari e medici a Mariupol è bloccato a Zaporižžja perché le garanzie di sicurezza richieste non sono ancora state ricevute, sostiene l'inviato della Bbc.

"Si spera che il convoglio di cinque veicoli di supporto e due camion di soccorso porti un po' di sollievo alla città assediata, dove decine di migliaia di persone rimangono intrappolate. La squadra della Croce Rossa sperava anche di supervisionare l'evacuazione di centinaia di civili da Mariupol su autobus forniti dal governo ucraino. Quegli autobus, in numero di oltre 40, hanno viaggiato davanti alla squadra del CICR giovedì ma, secondo fonti ucraine, sono stati fermati nella città di Berdyansk, nel territorio controllato dalla Russia", scrive Wyre Davies della Bbc, che dice anche che alcuni degli autobus sono stati depredati dai soldati russi di parte degli aiuti che trasportavano.

Petro Andryushchenko, collaboratore del sindaco di Mariupol, ha detto che la città assediata è ancora chiusa per chiunque tentasse di entrare ed è "molto pericolosa" per chiunque cercasse di andarsene. Andryushchenko sostiene che le forze russe impediscono alle forniture umanitarie di raggiungere i residenti intrappolati e che il "corridoio umanitario" promesso non è ancora stato aperto.

8.54 - Il deposito in fiamme a Belgorod, in Russia. Mosca: attacco ucraino

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa Tass, un deposito di petrolio è in fiamme nella città russa di Belgorod. Due lavoratori sarebbero rimasti feriti.

Widespread reports Ukrainian helicopters attacked a fuel depot in Belgorod i.e. inside Russia.



If true, it's a pretty extraordinary Ukrainian counter-attack.



Russian state media is confirming 8 fuel tanks are on fire...but not saying what caused it. pic.twitter.com/BlfNS0AJms — Raf Sanchez (@rafsanchez) April 1, 2022

Su Telegram il governatore regionale Vyacheslav Gladkov ha accusato gli ucraini che avrebbero mandato due elicotteri a bassa quota oltre confine per attaccare il deposito. Questa affermazione per ora non è verificata. Se fosse vero significherebbe che i velivoli sono penetrati per chilometri all’interno del territorio russo. L'Ucraina non ha rivendicato nessun attacco.

Local authorities blame the fire at an oil depot in #Belgorod on an air strike by the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/uRFbIGIuRn — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

Tre giorni fa un deposito di munizioni era esploso a Belgorod, che si trova a soli 80 chilometri da Kharkiv, in Ucraina.

La Tass scrive che sono almeno otto i serbatori di petrolio incendiati nell’attacco. Intanto il ministero russo per le emergenze ha inviato sul posto almeno 170 vigili del fuoco coadiuvati da 50 mezzi per spegnere il rogo, che viene descritto di notevoli dimensioni. Gli abitanti delle case vicine al deposito in fiamme sono stati sgomberati dalle loro abitazioni. In alcuni filmati si vede il deposito in fiamme e altri video mostrano degli elicotteri in volo (non è stata verificata l'autenticità di questi video).

Local residents managed to film helicopters that, according to #Russian media reports, attacked an oil depot.



It is currently impossible to verify the authenticity of this video. pic.twitter.com/1avZ7k55xu — NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022

#Russia: In Belgorod, 8 tanks with fuel volume of 2,000 cubic metres each are burning, there is a threat of fire switching to another 8 - Russian emergency services

The attack was executed-by 2 helicopters of #Ukraine's forces pic.twitter.com/PFQKxRwVqr — (@L_Team10) April 1, 2022

8.30 - L'Ucraina riconquista i villaggi tra Chernihiv e Kyiv

Il ministero della Difesa britannico ha pubblicato il suo ultimo aggiornamento d'intelligence. Le forze ucraine hanno ripreso i villaggi di Sloboda e Lukashivka a sud di Chernihiv, lungo una delle principali rotte di rifornimento tra quella città e la capitale Kyiv. L'Ucraina continua a effettuare contrattacchi di successo ma limitati a est e nord-est di Kyiv. Sia a Chernihiv sia a Kyiv ci sono continui attacchi aerei e missilistici russi, nonostante Mosca avesse detto che avrebbe ridotto l'attività militare in queste aree.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 01 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tazJHqMczF



#StandWithUkraine pic.twitter.com/b1sBLFpfdb — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 1, 2022

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha spiegato che le forze russe in Ucraina si stanno raggruppando per raddoppiare i loro attacchi nell'est del paese.

La presidente del Parlamento europeo è in Ucraina

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, si recherà in Ucraina. "Sto andando a Kyiv", ha scritto giovedì notte in un post su Twitter. I dettagli del viaggio di Metsola e con chi incontrerà non sono stati ancora rivelati "per problemi di sicurezza".

On my way to Kyiv



На шляху до Києва #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

All'inizio di questa settimana, la presidente ha detto che "è importante che il Parlamento europeo sostenga l'aspirazione dell'Ucraina di essere un paese candidato all'adesione all'Ue".

Il più grande rilascio di petrolio dalle riserve americane

Per ridurre gli elevati costi del carburante il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato un importante rilascio di petrolio dalle riserve americane: fino a 180 milioni di barili di petrolio in sei mesi, circa 1 milione di barili al giorno. Si tratta del più grande rilascio da quando la riserva è stata creata, nel 1974. I prezzi del petrolio sono subito scesi ma è improbabile che ciò risolva completamente la crisi energetica, dicono gli analisti.

Biden ha promesso ulteriori azioni per aumentare la produzione americana, sostenendo che il rilascio "sarebbe servito da ponte fino alla fine dell'anno, quando la produzione interna aumenterà". Ha chiesto alle aziende di pagare un extra se scelgono di non utilizzare i pozzi petroliferi sui terreni affittati dal governo, nonché investimenti per accelerare l'adozione di fonti energetiche più ecologiche.

Potremmo farcela senza petrolio e gas russi? Sì, dice un report interno commissionato dal governo alle sue società partecipate specializzate in energia.

