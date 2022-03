Il putinismo si sta sciogliendo, pensiamo a una Sant'Elena per Putin. Parla Alexandre Adler

Parigi. E’ ottimista Alexandre Adler, il politologo più consultato del momento sulle vicende russe in Francia, convinto com’è che le scaramucce tra Emmanuel Macron e Joe Biden non siano altro che un gioco di ruolo, tra il bad cop e il good cop, alleati nella caccia al ladro. Adler sostiene di aver appena ricevuto un messaggio dell’ambasciatore russo presso la Santa Sede, Alexander Avdeev, che dirige la politica russa in medio oriente, e in stretto collegamento col Vaticano mantiene i rapporti con Siria e Israele, e rappresenta una figura chiave nella troika putiniana: “Va tutto bene, mi ha fatto dire da un comune amico. A fine giugno, massimo ai primi di luglio, sarà tutto finito. Fai in modo di ritrovarmi in Bretagna e ti spiegherò tutto”.

