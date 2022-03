Ucraina e Russia, i delegati si incontrano in Turchia. Attacco russo su Mykolayiv

C'è poca fiducia per i colloqui di pace oggi a Istambul. Le truppe russe perdono terreno nei pressi di Kyiv. Zelesnsky chiede più armi

Cos'è successo in Ucraina, in breve:

Sono iniziati oggi i colloqui tra Ucraina e Russia in Turchia . I negoziatori sono arrivati ​​a Istanbul, anche se entrambe le parti hanno minimizzato le possibilità di una svolta nei negoziati;

. I negoziatori sono arrivati ​​a Istanbul, anche se entrambe le parti hanno minimizzato le possibilità di una svolta nei negoziati; Secondo gli ultimi rapporti diffusi dall'esercito ucraino e dal ministero della Difesa britannico, le forze armate ucraine stanno contrattaccando le truppe russe nei sobborghi di Kyiv;

"La paura ti rende complice". In un video Volodymyr Zelenskiy ha esortato l'Europa a continuare a fornire armi all'Ucraina: "Gli ucraini non dovrebbero morire solo perché qualcuno non riesce a trovare il coraggio sufficiente per consegnare le armi necessarie";

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che la Russia "non sta pensando di usare, non ha nemmeno preso in considerazione l'idea di usare armi atomiche". Ha poi però aggiunto che la Russia si sente "in mezzo a una guerra" con l'occidente a causa delle sanzioni. E questo perché, dice Peskov, "per decenni abbiamo detto all'occidente che abbiamo paura del movimento verso est della Nato. Temiamo l'avvicinamento delle infrastrutture militari della Nato ai nostri confini"

Ci sarà un colloquio telefonico tra Macron e Putin

[11.50] In giornata il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe avere un colloquio telefonico con Vladimir Putin, ha riferito Reuters. Nel fine settimana Macron, che in Francia sta portando avanti la sua campagna elettorale, ha messo in guardia i leader occidentali nell'incediare verbalmente il conflitto. Il presidente francese faceva riferimento alle dichiarazioni del presidente americano Joe Biden che aveva affermato che Putin "non può rimanere al potere".

Missili russi sul palazzo governativo di Mykolaiv

L'edificio governativo della città di Mykolaiv è stato colpito da un attacco missilistico questa mattina. Lo ha reso noto in un post su Telegram il governatore regionale Vitaliy Kim. Non ci sono notizie di vittime, ma almeno otto persone sono intrappolate sotto le macerie.

La Russia ha iniziato a trattare?

[10.20] Secondo il Financial Times, che ha visionato una bozza delle richieste della delegazione russa, la Russia sarebbe disposta a rinunciare alla richiesta della "denazificazione" dell'Ucraina e potrebbe accettare anche un futuro ingresso del paese nell'Unione Europea, a patto che non ci sia un ingresso nella Nato. All'interno del documento visionato dal FT non si fa cenno neppure della protezione legale della lingua russa.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che i colloqui finora non hanno però prodotto progressi sostanziali.

Sono iniziati i colloqui di pace tra Russia e Ucraina

[9.45] Sono iniziati a Istanbul i colloqui tra i delegati ucraini e quelli russi. La televisione ucraina ha riportato che l'incontro è cominciato con "un freddo benvenuto e nessuna stretta di mano".

Mykhailo Podolyak, consigliere politico del presidente Volodymr Zelenskiy, ha twittato che le delegazioni stanno discutendo “le disposizioni fondamentali del processo negoziale. Le delegazioni stanno lavorando in parallelo sull'intero spettro delle questioni controverse".