Niente guerra di religione

Che Joe Biden abbia “fatto una gaffe”, o abbia invece fatto un’affermazione logica e dalle conseguenze impegnative dicendo che “Putin non può restare al potere”, è questione variamente interpretabile. C’è però un’altra frase, nel discorso di Varsavia del presidente democratico e progressive catholic, che non è una gaffe: è un errore di citazione. Biden ha ricordato l’inizio, e solo quello, del potente appello alle coscienze che Giovanni Paolo II fece risuonare nella prima omelia del suo pontificato, 22 ottobre 1978: “Non abbiate paura”, ha ripetuto Biden. Legando però il senso di quelle parole alla necessaria resistenza-ribellione contro Vladimir Putin. Ma “non abbiate paura” era per Karol Wojtyla un appello alla conversione di uomini e donne: “Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e, con la potestà di Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! Non abbiate paura!”. Un invito religioso seguito dalle altre celebri parole: “Spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui lo sa!”. Citare le prime tre parole, e trasformarle in un messaggio “sul potere – il potere della fede, il potere della resilienza e il potere del popolo”, come ha fatto il presidente americano, più che una forzatura è un’interpretazione errata di quello che per Giovanni Paolo II era il ruolo della religione rispetto alla politica. E’ ovvio che parole e azioni del Papa polacco furono di sostegno al suo e ad altri popoli, ma Wojtyla non indicò mai una dimensione religiosa per il conflitto politico.

