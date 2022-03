Che guerra s'aspetta l'americano che va a combattere con gli ucraini

La storia di un ex militare statunitente, volato in Ucraina per difendere il paese insieme al suo popolo. "Ma non odio i russi"

Przemyśl è una delle più antiche città della Polonia, a 15 km da Medyka, al confine con l’Ucraina, da dove in 40 minuti si arriva a Leopoli. Sulla strada c’è una lunga fila di automobili in uscita e di camion in entrata. Grazie a un amico che è andato a prenderlo all’aeroporto di Varsavia, e lo accompagnerà al confine, riesco a incontrare in una piccola taverna un grosso signore americano che andrà a combattere. E’ un ex militare, ancora abbastanza giovane e vestito con pantaloni a coste larghe di velluto chiaro e camicia azzurra. Da alcuni anni ha lasciato l’esercito (è stato, tra l’altro, in Iraq e in Afghanistan) per dedicarsi, col fratello, a una piccola azienda familiare nella costa orientale. Dice che va a combattere perché ha la moglie ucraina (nata in Canada) e i suoi figli parlano quella lingua. E’ molto critico verso le “brigate internazionali”: male organizzate, con difficoltà di comunicazione linguistiche, praticamente senza armi (“gli ucraini ne hanno già poche per loro e là sparano tutti”). Secondo lui, i volontari stranieri sono stati ammazzati già quasi tutti. Una quarantina di canadesi, alcuni di origine ucraina, qualche giorno fa.