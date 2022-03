Mosca camuffa la ritirata da Kyiv, ma Washington non si fida. I punti in discussione nella trattativa

Bisogna ritirarsi facendo finta di vincere, anzi, facendo vedere che non soltanto si vince, ma lo si fa con generosità. Ieri i delegati ucraini hanno capito che era questo il senso della costruttività russa al tavolo dei negoziati di Istanbul, i segnali li stavano cogliendo già da un po’ e l’ultimo era arrivato proprio in mattinata quando è riapparso il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, per dire che la Russia deve concentrarsi sulla liberazione del Donbas. Un dettaglio importante: la “denazificazione”, grido di battaglia di Vladimir Putin per iniziare la guerra, è diventata “liberazione”. Dopo la giornata nel palazzo di Dolmabahce, incominciata con molto scetticismo, le due parti hanno detto che ci sono stati progressi, ma l’incontro non ha portato a nessun accordo concreto e neppure a un compromesso. La Russia ha annunciato che ridurrà le attività attorno a Kyiv e Chernihiv per “aumentare la fiducia reciproca”. E gli ucraini sanno bene che si tratta di un bluff a metà – attorno alla capitale gli ucraini stanno riguadagnando molto terreno – e Mosca sta cogliendo l’occasione per trasformare una possibile fuga in un gesto di apertura. A Chernihiv, invece, negli ultimi giorni l’esercito russo ha intensificato i bombardamenti per consolidare il controllo dell’area a nord, quindi qui la riduzione della pressione militare sarà reale. L’Ucraina ha fatto dichiarazioni molto importanti e ha detto di essere disposta a parlare di concessioni territoriali: ha proposto che i negoziati sullo status della Crimea siano condotti in un periodo di quindici anni e ha promesso che Kyiv non cercherà di riconquistare la penisola militarmente.

