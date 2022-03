Putin voleva far tornare la Nato al 1997, sta portando i russi indietro di trent'anni 

Sei un russo nato dopo il 1997. Il tuo presidente, Vladimir Putin, dichiara guerra all’Ucraina e bombarda le città ucraine. Una legge appena approvata ti impedisce di criticare la guerra sui social o altrove. Anzi, ti impedisce proprio di usare parole come “guerra” o “invasione” oppure “pace”. Rischi fino a quindici anni di carcere. Puoi usare soltanto la definizione “operazione militare speciale”. Però i posti dove usarla sono sempre meno. Da ieri non puoi più aprire Instagram, che in Russia ha (aveva) ottanta milioni di utenti. La stragrande maggioranza degli utenti russi seguiva anche account stranieri, quindi quella finestra sull’esterno si è chiusa. Per gli influencer russi che monetizzavano la loro fama è la fine degli affari. Ieri Sonia Plotnikova, figlia di un parlamentare russo putinista, ha scritto un post su Instagram per dire che “le sanzioni avranno il solo effetto di rendere i russi più patriottici”, ma lo ha scritto da Dubai. Instagram è finito e anche Facebook e Twitter non ci sono più, per decisione del governo (e le Vpn costano e chiedono soldi dall’estero). In altri casi sono le compagnie occidentali a ritirarsi dallo spazio russo come protesta per l’aggressione armata contro gli ucraini. Amazon non c’è più. Netflix non c’è più. Amazon Prime non c’è più. Pornhub non c’è più.

