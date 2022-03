Siria e Bielorussia, stati clienti di Mosca, pronti a combattere nelle città ucraine per Putin

La Russia teme che le grandi battaglie urbane, soprattutto quella per la capitale Kyiv, costeranno perdite enormi per le sue Forze armate. Scaricare sui combattenti stranieri questo rischio sarebbe una mossa vantaggiosa

Due stati clienti della Russia, Siria e Bielorussia, si preparano a intervenire nella cosiddetta “operazione speciale” ordinata dal presidente russo Vladimir Putin che nelle ultime due settimane ha ucciso almeno 1.500 civili e ha devastato molte città in Ucraina – come Kharkiv e Mariupol. Ieri il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha dichiarato che sedicimila combattenti dal medio oriente e soprattutto dalla Siria arriveranno a sostegno dei soldati russi – il Wall Street Journal sei giorni fa aveva annunciato in anteprima questa notizia e aveva scritto che alcuni dei combattenti siriani sono già a Mosca. Poche ore dopo il governo ucraino ha avvertito che la Bielorussia controllata dal presidente Aljaksandr Lukashenka avrebbe dichiarato guerra e avrebbe invaso l’Ucraina al fianco dei soldati russi.