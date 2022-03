Affamare le città e colpire gli aiuti. Mosca bombarda lo sforzo umanitario

Indurre la resa delle città assediate è la strategia russa, non un effetto collaterale della guerra. Putin sfrutta una licenza concessa (da noi) in Siria

Il segretario di stato americano, Antony Blinken, in visita nei Paesi baltici questa settimana, ha paragonato l’assedio russo alle città ucraine a quello dei nazisti a Leningrado “che ridussero sistematicamente i cittadini alla fame e distrussero deliberatamente la città”. Blinken ha aggiunto: “Quell’assedio riguardò milioni di famiglie russe, compresa quella del presidente Putin, suo fratello di un anno perse la vita. Oggi la Russia sta riducendo alla fame le città ucraine, come Mariupol”. Forse Blinken covava l’illusione (ancora?) che il riferimento personale potesse suscitare qualche istinto umanitario in Vladimir Putin, ma affamare i cittadini, colpire i convogli umanitari e indurre la resa delle città assediate è la strategia russa, non un effetto collaterale della guerra. Nel 2014, l’Onu aprì quattro corridoi umanitari in Siria.